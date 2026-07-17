Toroslar Belediyesi'ndeki Arbede Kamerada: Başkan, Kürsüden İnip Meclis Üyesinin Üzerine Yürüdü

Mersin'de Toroslar Belediye Meclisi'nde temmuz ayı toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, CHP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın oturumun sona ermesinin ardından AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

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Toroslar Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında tansiyon yükseldi. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan arasında yaşanan tartışma, oturumun sona ermesinin ardından kısa süreli arbedeye dönüştü. 1 Temmuz'da gerçekleştirilen meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan, belediyenin doğrudan temin ihaleleri, bazı uygulamaları ve işten çıkarma iddialarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

GERGİNLİK ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Eleştiriler üzerine Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile Özkan arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Yıldız, Özkan'ın mikrofonunu kapatarak oturumu sonlandırdı. Meclisin kapanmasının ardından salonda gerginlik devam etti. Başkan Yıldız'ın kürsüden inerek AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'ın bulunduğu bölüme yöneldiği, araya girenlerin müdahalesiyle tarafların ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan arbede sırasında salonda kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Öte yandan, yaşananları cep telefonuyla görüntülemek isteyen gazeteci ve meclis üyesi Vahap Şehitoğlu ile bazı meclis üyeleri arasında da gerginlik yaşandığı belirtildi. Olayın ardından AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

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