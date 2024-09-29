Toplumu Tehdit Eden Korkunç Tablo: Türkiye'de Rekor Silah Satışı!

Son dönemde Türkiye'de artan saldırı olaylarının temel nedenlerinden biri bireysel silahlanma olarak görülüyor. Silaha erişimin kolaylaşması toplum güvenliğini tehlikeye atarken, İçişleri Bakanlığı'nın verilerine durumun vahametini gözler önüne serdi. Verilere göre yılın ilk dokuz ayında Türkiye genelinde 70 bin ruhsatsız silah ele geçirildi. Umut Vakfı'nın raporuna göre ise, Türkiye'de 30 milyondan fazla silah bulunuyor ve bu silahların sadece 4 milyonu ruhsatlı. Ayrıca her yıl silah sayısı yaklaşık yüzde 3.5 artıyor.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, 2023 yılında basına yansıyan tabloya göre ise 3 bin 773 silahlı şiddet olayında 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Uzman Dr. Ayhan Akcan ve emekli polis İsa Altun bu durumun ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu ve acil önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

'SOSYAL MEDYADAN SİLAH SATILAMAMALI'

Dr. Akcan, "Ruhsatsız silah taşımanın cezası hapis olmalı, yasal yaş sınırı 21'den 25'e çıkarılmalı ve ruhsat süresi beş yıldan iki yıla indirilmeli" derken, İsa Altun ise çocukların silahlara erişiminin kolaylaştığını ve sosyal medya üzerinden yapılan silah satışlarının engellenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Cumhuriyet