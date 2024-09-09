Toplamak İçin Valilikten Özel İzin Aldılar: Kilosu Servet Değerinde

Samsun’un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde üretim izni ile yetiştirilen kenevirde hasat başladı. Uygunsuz kullanımın önüne geçebilmek amacıyla özel izinle yetiştirilen ve toplanan kenevirlere yoğun talep gösteriliyor.

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Toplamak İçin Valilikten Özel İzin Aldılar: Kilosu Servet Değerinde - Resim: 1

'Kenevirin son kalesi' olarak adlandırılan Samsun’da hasat zamanı başladı. Samsun için önemli bir katma değer olan kenevir, sözleşmeli tarım modeli ve sanayide değerlendirilmesi ile birlikte ip, kedi kumu gibi ürünlerde kullanılıyor. Üreticiler için iyi bir münavebe bitkisi olan kenevir, Samsun ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

2013 yılında 7 dekara kadar azalan kenevir üretiminin artışı sonraki yıllarda artış gösterdi. 2022 yılında başlayan yatırımlarla birlikte yine Samsun için öncelikli ürünler arasında olan kenevir, 2024 yılı için 1 Ocak tarihinde başlayan üretim izni müracaatı ile Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 253 üretici ile bin 650,6 dekar alanda tohum, 3 bin 228,9 dekar alanda lif olmak üzere toplam 4 bin 879,515 dekar alanda kenevir üretimi yapılıyor.

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