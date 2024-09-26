Olay, Hankendi köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saman balyalarının bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tonlarca saman balyası küle döndü.

Kaynak: İHA