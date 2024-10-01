TOKİ'den 47 İlde Büyük Kampanya! 120 Ay Taksitle Konut Sahibi Olma Fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde bulunan 369 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut ve işyeri sahibi olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunulan bu kampanyada, çeşitli vade seçenekleriyle gayrimenkul edinme imkânı sağlanıyor.