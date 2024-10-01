TOKİ'den 47 İlde Büyük Kampanya! 120 Ay Taksitle Konut Sahibi Olma Fırsatı
Ev sahibi olmak isteyen milyonları ilgilendiren gelişme TOKİ'den Geldi. 47 ilde yüzlerce gayrimenkul satışı yapılacak. 120 ay vadeli seçeneklerle tapu sahibi olma fırsatı başladı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde bulunan 369 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut ve işyeri sahibi olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunulan bu kampanyada, çeşitli vade seçenekleriyle gayrimenkul edinme imkânı sağlanıyor.
TOKİ tarafından satışa sunulan 369 gayrimenkul, açık artırma ile satılacak. Alıcılar, %15 peşinatla 60 ay ya da 120 ay vadeli seçenekler veya %25 peşinatla 72 ay vadeli ödeme planlarından yararlanarak mülk sahibi olabilecekler.
Emlak Müzayede'nin internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, açık artırmalar 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de ise 218 işyeri için Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda açık artırma gerçekleştirilecek.
Açık artırmaya katılmak isteyenler, "www.emlakmuzayede.com.tr" üzerinden teklif verebilecekleri gibi detaylı bilgilere "0212 608 15 00" numaralı telefondan da ulaşabilirler.