TOKİ'de Henüz Evleri Teslim Edilmeyen Depremzedelerden Aidat İstendi

Depremzedeler her güne yeni bir mağduriyetle gözlerini açıyor. TOKİ'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için Elazığ'da başlattığı konut inşası henüz tamamlanmadı. Ancak hak sahiplerinden 4 bin 650 lira aidat talep edildi.

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TOKİ'de Henüz Evleri Teslim Edilmeyen Depremzedelerden Aidat İstendi

Elazığ'da yapılan TOKİ konutları henüz teslim edilmemesine rağmen site yönetimi, hak sahiplerinden aidat istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar yeni mağduriyetle karşı karşıya kaldı. TOKİ'nin Elazığ'ın Yemişlik Mahallesi'nde başladığı 624 konutun inşası henüz tamamlanmadı. Kurayla hak sahipliği kazananlar evlerine taşınmayı bekliyor. Ancak Gazete Duvar'dan Serra Taylan'ın haberine göre TOKİ sitelerinde oluşturulan site yönetimi hak sahiplerinden giderler için 4 bin 650 lira ödeme talep etti.

Tapusunu bile almadıkları evler için aidat ve avans talep edilmesine tepki gösteren hak sahipleri konuyla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.

'BU NE ACELE?'

2'nci etap 2 kısımda hak sahibi olan Ali Körbıçak, kendisi gibi diğer hak sahiplerinin de bu konuda mağduriyet yaşayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinden sonra oturduğum ev ağır hasar aldı. Evimizden taşınarak kiraya çıktık. Daha sonra yapılacak TOKİ evleri için kuraya katıldık ve hak sahibi olduk. Evler bitmek üzere. Ancak biz ne evi ne de tapusunu almadık. Sadece anahtar teslimi adı altında bir evrak imzaladık.

Ancak müteahhit firma elemanlarıyla birlikte inceleme yapıldı. 'Eksiklikler tespit edilip eksiklikler giderilinceye kadar anahtar verilmeyecek' denildi. O günden sonra arayan soran olmadı. Buna rağmen evimize taşınmadan site yönetimi tarafından daire başına 4 bin 650 TL avans istemiş. Bunun dışında daire başı 850 TL aidat belirlenmiş. Kaldı ki henüz evlerimiz tamamlanmamış, binalarımızda birçok eksiklik var. Anahtar teslimi yapıldı denilse de evleri teslim almış değiliz. Bizler zaten mağdur olmuşuz, evlerimizi kaybetmişiz. Hala bir çoğumuz kirada, çoğumuzun eşyası depolarda. Bir depo kirası veriyoruz bir de kirada oturuyoruz. Şahsım olarak iki kira öderken site yönetiminin hak sahiplerinden para istemesi mantıksız. Bu ne aceleciliktir?"

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