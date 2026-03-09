TOKİ, İstanbul Kurası İçin Geri Sayıma Başladı: Milyonların Gözü Kulağı Burada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mart ayının ilk haftasında Ankara ve İzmir kuralarının sonuçlanmasının ardından, ülke genelindeki milyonlarca kişi, İstanbul'da gerçekleşecek 100 bin konut kura çekilişini beklemeye başladı.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK HAFTA

TOKİ kura takviminde Mart ayının ikinci haftası olan 9-14 Mart 2026 tarihinin İstanbul haftası olması bekleniyor. Ankara, İzmir ve Hatay kuralarının geçtiğimiz hafta (2-8 Mart) başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul takvimini bu hafta itibarıyla netleştirmesi bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İstanbul 100 bin konut projesinde, bu hafta içi (9-14 Mart) kura takviminin ve ilçelerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çekilişler noter huzurunda yapılacağı ve kuranın canlı yayınlanacağı da belirtildi.

79 İLDE ÇEKİLİŞLER TAMAM

79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlandı. Bugün Muğla'da gerçekleştirilecek olan 6 bin 417 konutun kura çekimiyle birlikte 80 ilde kura çekimi tamamlanmış olacak ve gözler İstanbul'a çevrilecek.

Kaynak: NTV