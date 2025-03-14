Tokat'ta Vicdanları Sızlatan Görüntü! Koyunlara Eziyet Eden Kişi Gözaltına Alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde küçükbaş bir hayvana eziyet eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şeyhköy köyünde yaşayan A.A.'nın bilinmeyen bir sebeple hayvana şiddet uyguladığı anlar ve diğer hayvanları taşla kovaladığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Vicdanları sızlatan görüntülerin yayılması üzerine Zile Kaymakamlığı harekete geçerek jandarma ekiplerine inceleme talimatı verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın faili olarak belirlenen A.A., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Zile Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine 13 Mart 2025 günü saat 22.30 sıralarında kaymakamlığın sosyal medya hesabına gelen ihbarın değerlendirildiği ve şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan, şahsa ait tüm hayvanlara el konulduğu ve hayvanların güvenli bir alana alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA