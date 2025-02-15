Tokat'ta Vahşet! Oğlunu Keserle Öldürdü

Tokat’ta baba-oğul kavgası kanlı bitti, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Oğlunu keserle öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

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Tokat'ta Vahşet! Oğlunu Keserle Öldürdü

Tokat’ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Baba, 17 yaşındaki oğlunu keserle öldürdü.

Tokat'ta Vahşet! Oğlunu Keserle Öldürdü - Resim : 1

Olay, Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba N.A. ile oğlu Berat Akbulut (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Berat Akbulut’un cansız bedeniyle karşılaştı.

Tokat'ta Vahşet! Oğlunu Keserle Öldürdü - Resim : 2

OĞLUNU KESERLE ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, baba N.A., oğlunu keserle öldürdü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, cinayet zanlısı baba gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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