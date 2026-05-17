Tokat'ta Taşkın Alarmı: 1 Köy Tahliye Edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü sakinleri taşkın riskine karşı tahliye edildi.

İlçeye bağlı Kızılçubuk köyünde, Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski sebebiyle tahliye çalışması başlatıldı.

Çayın kenarındaki köyde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlarının, jandarmaların da yer aldığı ekiplerce tahliyesi yapıldı.

Köyde Erbaa Kaymakamı Remzi Demir ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA

