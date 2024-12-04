Tokat'ta Taş Ocağında Yangın!

Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, 7 iş makinesi zarar gördü.

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Tokat'ta Taş Ocağında Yangın!

Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İŞ MAKİNELERİ ZARAR GÖRDÜ

Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangın, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 7 iş makinesi zarar gördü.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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