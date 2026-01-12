Tokat'ta Tartışma Ölümle Sonuçlandı! Başından Vurdu, Kaçtı

Tokat’ta iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Husumetli olduğu öğrenilen şüpheli, karşısındaki kişiyi başından vurarak öldürdü.

Tokat'ta Tartışma Ölümle Sonuçlandı! Başından Vurdu, Kaçtı
Tokat’ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla husumetlisine ateş etti. Başından vurulan kişi olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Tokat
