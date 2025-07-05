Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Fidan idaresindeki 55 ABK 052 plakalı otomobil, Kumçiftlik sapağında Sefer Öztürk yönetimindeki 34 KGP 01 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Takla Attı Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Takla Attı
Beyşehir’de Gıda Denetimi! Tek Tek İncelendi Beyşehir’de Gıda Denetimi
Harvardlı Bilim İnsanları Hayretle Açıkladı: Öğrenince Duşta Sıcak Suya Veda Edeceksiniz Harvardlı Bilim İnsanları Hayretle Açıkladı: Öğrenince Duşta Sıcak Suya Veda Edeceksiniz
Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın
Bozbey’den Seferberlik Çağrısı, "Gelin Beraber Temizleyelim" Bozbey’den Seferberlik Çağrısı, "Gelin Beraber Temizleyelim"
Artvin’de Şaşırtan Olay! Oltaya Takılanı Görünce Donup Kaldılar Artvin’de Şaşırtan Olay! Oltaya Takılanı Görünce Donup Kaldılar
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor İSTANBUL'DA YİNE DEPREM!
CHP Lideri Özel'den MYK Sonrası Çok Sert Açıklamalar: Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!' Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!'
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın