Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
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Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Fidan idaresindeki 55 ABK 052 plakalı otomobil, Kumçiftlik sapağında Sefer Öztürk yönetimindeki 34 KGP 01 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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