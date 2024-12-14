Tokat'ta Feci Kazada 3 Ölü

Tokat'ın Şenyurt beldesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Tokat'ta Feci Kazada 3 Ölü

Kaza, saat 23.00 sıralarında Şenyurt beldesi mevkisi Tokat- Turhal karayolunda meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne gitmekte olan Ali Esetekin (23) yönetimindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu boş araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin’in (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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