Tokat'ta 8 Hektarlık Alan Kül Oldu

Tokat'ta çıkan orman yangını 3 saat süren çalışma ile söndürülürken, 8 hektar alan küle döndü.

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Tokat'ta 8 Hektarlık Alan Kül Oldu

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine Tokat ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ve jandarma personeli sevk edildi.

Ekiplerin 3 saat süren çabaları ile yangın söndürülürken, 8 hektarlık alan küle döndü.

Kaynak: DHA

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