Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Tokat'ta saat 07.00'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bolu ise art arda iki depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, saat 07.31'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.0 km olarak ölçüldü.

Dakikalar sonra yine Bolu'da 07.34'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik 5.3 km olarak belirlendi.