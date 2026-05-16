Karadeniz’i Akdeniz’e Bağlayacak Koridorda Sona Doğru: 40 Dakikalık Yol 25 Dakikaya Düşüyor, Yılda 1,5 Milyar Lira Cepte Kalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Projenin 2027 yılında tamamlanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu yatırımlarla seyahat süresi 25 dakikaya düşecek, zamandan ve akaryakıttan yıllık 1,5 milyar lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tokat'a gitti. Tokat Valisi Abdullah Köklü ve milletvekillerinden oluşan heyet tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Sivas, Yıldızeli, Tokat, Niksar, Akkuş ve Ünye hattı üzerinden Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan stratejik Tokat-Niksar kara yolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak projenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Konuşmasına kentte yaşanan sel felaketi nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini ileterek başlayan Uraloğlu, devletin tüm imkanlarıyla yaraları sarmak için sahada olduğunu vurguladı.

YOLCULUK 25 DAKİKAYA DÜŞECEK

Tokat-Niksar yolunun Akdeniz-Karadeniz bağlantısını sağlayarak Mersin'e kadar uzanan devasa bir lojistik koridor oluşturduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, projenin bölge ekonomisine katkılarını şu verilerle açıkladı:

"49 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirilen hattın 38,1 kilometrelik kesimi tamamlanarak trafiğe açıldı. Yolun tamamının 2027 yılında hizmete girmesiyle mevcut güzergah 5 kilometre kısalacak. Böylece seyahat süresi 40 dakikadan 25 dakikaya inecek. Proje sayesinde zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan ise 200 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar lira tasarruf elde edilecek. Ayrıca karbon emisyonu yıllık 10 bin 200 ton azaltılarak çevre korunacak."

Yol üzerinde inşa edilen yapılara da değinen Uraloğlu, "Proje kapsamında 1440 metre uzunluğunda 1 adet aç-kapa tüneli, 291 metre uzunluğunda 5 çift köprü, 102 metre uzunluğunda 2 tek köprü ve 53 metre uzunluğunda 1 adet farklı seviyeli kavşak inşa ediyoruz. Tüm köprü imalatlarını bitirdik. Aç-kapa tünelimizin ise 1333 metresini tamamladık, kalan kısımlarda çalışmalarımız hızla sürüyor" dedi.

24 YILDA 73 MİLYAR LİRALIK DEV ULAŞIM YATIRIMI

Tokat'ın Yağıbasan Medresesi gibi tarihi değerleriyle sıradan bir şehir olmadığını, ecdat yadigarı stratejik bir ticaret merkezi olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, son 24 yılda kente yapılan yatırımların bilançosunu çıkardı. Tokat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 73 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunu 16 kilometreden 311 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, bölge halkının yıllardır beklediği Çamlıbel Tüneli’nin de ihalesinin yapıldığını ve yakında yapım çalışmalarına başlanacağının müjdesini verdi.

Kaynak: DHA

