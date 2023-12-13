Tofaş işçileri Tarkan konserine isyan etti: 'Tek eksiğim Tarkan konseriydi'

Tofaş Otomobil Fabrikası’nda hak ettikleri maaşı alamadıklarını belirten çalışanlar, 25 Aralık’taki Tarkan konserini boykota hazırlanıyor.

BİZE BÜTÇE YOK AMA...

Fabrikanın işçilere açık olan sosyal medya platformu olan TOFAŞ GO’da konsere gitmeyeceklerini belirten çalışanlar, “Bize Tarkan konseri değil, ailemizi daha rahat yaşatabilecek ücret lazım. İşçiye ikramiye vermeye bütçe yok ama Tarkan’a var. Beni kuraya davet etmeyin. Birçok işçi arkadaşımızın da maddi sıkıntılardan dolayı eğlenceye ayıracak enerjisi ve motivasyonu yok” ifadelerini kullandı.

TOFAŞ GO platformundaki işçilerin görüşleri şöyle:

-“Bize Tarkan konseri değil. Ailemizi daha rahat yaşatabilecek para lazım.”

- “Siz ayrı dünyaların, biz ayrı dünyaların insanlarıyız sayın yöneticiler ve sendika yöneticileri. Öyle olmasa bu şartlarda bu maaşa kimse çalıştırılamaz. En büyük yalanınıza bizi alet etmeyin. Biz bir aile falan değiliz. Biz varsak siz de varsınız; biz yoksak siz de yoksunuz. İşçinin sesine kulak verin.”

-“MESS sadakasını çıkarınca 12 bin 250 lira gibi ücret almışım. 15-20 saat mesaim var. Bu ücret 395 Euro yapıyor. 3 kişilik bir aileyim ve bu ücret harcamalarıma yetmiyor.”

- “Allah’tan 3 bin lira toplu sözleşme paralarını alıyoruz. Yoksa asgari ücret bile alamayacağız. Şu an Tarkan konserinde eğlenmekten çok maddi desteğe ihtiyacımız var”

- “İşçiye ikramiye vermeye bütçe yok ama Tarkan’a var herhalde. Beni kuraya davet etmeyin. Bir çok işçi arkadaşımızın da maddi sıkıntılardan dolayı eğlenceye ayıracak enerjisi ve motivasyonu yok zaten”

- “Biz böyle bir organizasyona gitmeyi istemiyoruz. Bu bütçeyi oraya harcamak yerine eşit şekilde bizlere dağıtsanız emin olun daha makbule geçer. Malum 3 kuruş parayla geçinmeye çalışıyoruz. Bizlerin konsere kutlamaya ihtiyacı yok. Cebimize dokunacak işler yapın lütfen”

- “İşçinin can çekiştiği dönemde sanki alay edercesine böyle bir organizasyon çok abes kaçıyor. Ne yapılmak isteniyor. Anlamış değiliz.“

-“Hayatımdaki eksikliği buldum. Tarkan konseri”