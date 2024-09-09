TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu Açılışı Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Edremit Ticaret Odası işbirliği ile"154 ilçeye 154 Okul" projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesinde yapımı tamamlanan Özel Eğitim Uygulama okulu açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ’154 İlçeye 154 Okul’ proje kapsamında kazandırılan TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe) 2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılında eğitim faaliyetlerine başladı.

Gerçekleştirilen açılışa; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışta konuşma yapan ve eğitime yapılan yatırımların önemine Kaymakam Odabaş; “Edremit’te önem verdiğimiz yatırımların başında ‘eğitim yatırımları’ gelmektedir. Her geçen gün artan nüfusumuzla birlikte okul ihtiyacımız da aynı oranda artmaktadır. Bu kapsamda ilçemizde Özel Eğitim Uygulama Okulu yapımını üstlenerek ilçemize önemli bir katkı sağlayan Ticaret Odamıza ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kaynak: AA-İHA