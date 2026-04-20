TMSF TELE 1'i 28 Milyon Liraya Satışa Çıkardı

TMSF, 'casusluk' soruşturması kapsamında yönetimine el koyduğu TELE 1 Televizyonu için satış sürecini resmen başlattı. Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede son tarih olarak 16 Haziran belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yürütülen bir soruşturma neticesinde yönetimine el koyduğu TELE 1'in satış süreci için start verdi.

28 MİLYON LİRA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında el koyduğu TELE 1’i 28 milyon TL’ye satışa çıkardı.

SON TARİH 16 HAZİRAN

Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak duyuruldu. TMSF ilan sayfasında yayınlanan ilanda ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

