TMSF TELE 1'i 28 Milyon Liraya Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yürütülen bir soruşturma neticesinde yönetimine el koyduğu TELE 1'in satış süreci için start verdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında el koyduğu TELE 1’i 28 milyon TL’ye satışa çıkardı.

Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak duyuruldu. TMSF ilan sayfasında yayınlanan ilanda ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak belirlendi.

