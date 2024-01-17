TKP'den 'Seferihisar'da ÇEDES istemiyoruz!' eylemi

İzmir'de Seferihisar Doğanbey Ortaokulu öğrencilerine, "Çevreme Duyarlılık Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında bu ayın başında sabah namazı kıldırılmıştı.

Doğanbey Ortaokulu Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen program kapsamında öğrenciler 5 Ocak tarihinde Payamlı Camiisi'ne sabah namazına götürülmüştü.

TKP'DEN EYLEM

TKP İzmir İl Örgütü, olaya karşı bugün ilçede bir eylem yaptı. Eylemde yurttaşlara bildiri dağıtılmasının ardından, "Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz. ÇEDES iptal edilsin!" yazılı bir pankart açıldı.

Eylemde, TKP Seferihisar İlçe Örgütü bir basın açıklaması yaptı.

AKP iktidarının Cumhuriyet’in değerlerine saldırmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, ilçede “manevi danışman” adı altında imam, müezzin ve vaiz gibi din hizmetlerinde çalışan kişilerin okullarda görev aldığına işaret edildi.

Öğretim faaliyeti adı altında çocukların tarikatların eline teslim edileceği belirtilen açıklamada, "Bu her şeyden önce laikliğe aykırıdır. Anayasa’ya aykırıdır. Cumhuriyet değerlerine saldırıdır" denildi.

ÇEDES'in, "tarikatlara okulların kapısını açmak" demek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, buna izin verilmeyeceği vurgulandı.

"BÜTÇE TARİKAT BAĞLANTILI DERNEKLERE VE KURUMLARA AKTARILIYOR"

Okulların bütçesiz bırakılarak, okul ihtiyaçlarının velilerden karşılanmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Okul idareleri ile veliler karşı karşıya getiriliyor. Anayasaya aykırı olmasına rağmen “kayıt parası” adı altında devlet okullarında para topluyorlar.. Haraç kesiyorlar.

İyi koşullarda ve bilimsel bir temelde laik eğitim için harcanmayan bütçeler nerede kullanılıyor dersiniz?

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün eğitim bütçesinden aldığı pay 2019 yılında 9.3 Milyarken, 2022 yılında bu pay 20.6 milyar liraya yükselmiş durumda. Çocukların bilimsel ve laik eğitim görmesi için harcanması gereken bütçe, tarikat bağlantılı derneklere ve kurumlara protokollerle aktarılıyor."

"HALK YOKSULLAŞTIKÇA BU TARİKATLARA MECBUR BIRAKILSIN İSTENİYOR"

Krizin faturasının emekçi halka kesildiğine dikkat çekilen açıklamada, halkın yoksullaştıkça bu tarikatlara mecbur bırakılmasının istendiği vurgulandı.

Bakanlığın resmi verilerine göre, 866 bini kız çocuğu olmak üzere yaklaşık 2.5 milyon okul çağında çocuğun okuldan mahrum durumda olduğu bilgisi verilen açıklamada, okula gidebilenlerin büyük bir kısmının okula aç gittiği, çocuklarda gelişim geriliklerinin görüldüğü ifade edildi.

"SEFERİHİSAR'DA KARANLIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bu sorunları görmezden gelenlerin okullara imam atamaya kalktığı belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Çocuklarımızın geleceğini karartmasınlar diye bu mücadeleyi birlikte yükseltmek zorundayız. Gelin, siz de bu mücadeleye destek verin. ÇEDES ve benzeri projelerle tarikatların ve yobazların çocuklarımıza musallat olmasına karşı duralım.

Buradan sesleniyoruz!

Çocuklarımızı tarikatlardan yobazlardan koruyacağız.

Tek bir çocuğumuzu bile bu karanlığa teslim etmeyeceğiz!

Seferihisar’da ÇEDES istemiyoruz!

Seferihisar’da karanlığa geçit vermeyeceğiz!

Yeter ki örgütlenelim. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!"