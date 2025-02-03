Tiyatronun Büyük Ustası Ümit Denizer 77 Yaşında Hayatını Kaybetti

Anadolu Çocuk Oyunları Kolu tiyatro topluluğunun kurucusu, usta tiyatro oyuncusu 77 yaşındaki Ümit Denizer hayatını kaybetti. Film-San Vakfı, Denizer’in ölüm haberini sosyal medya hesabından “Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” sözleriyle duyurdu.

ÜMİT DENİZER KİMDİR?

1948'de Ankara’da dünyaya gelen Ümit Denizer, üniversite eğitimini İstanbul'da alarak Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Üsküdar Halkevi’nde tiyatroda çalışan Denizer daha sonra kardeşi Turgut Denizer ile birlikte Ayla ve Beklan Algan yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitimi aldı.

1973'te Muhsin Ertuğrul ve Haldun Taner'in teşvikiyle Türkiye'nin ilk bağımsız çocuk-gençlik tiyatrosu kabul edilen Anadolu Çocuk Oyunları Kolu tiyatro topluluğunu kurdu.

Kaleme aldığı oyunları 'Mutluluklar Ülkesi', 'Leke, Çizgi / Benek, Renk', 'Mor Gezegen', 'Keloğlan', "Avrupa’ya Avrupa’ya’, 'Aksak Timur ile Hoca Nasreddin' ve 'Uçan Şemsiye' adlı çocuk oyunları AÇOK tarafından sahnelendi.

Yetişkinler için yazdığı ilk oyunu 'Ferhad ile Şirin'e İsmet Küntay Ödülü'nü aldı. Kardeşi ile birlikte Muhsin Ertuğrul’un hayatını oyun haline getiren Denizer 'Perdeci' adını verdikleri oyunla da Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü'ne değer görüldü.

Usta ismin aldığı ödüller ise şöyle:

1973- Ferhat ile Şirin- İsmet Küntay Ödülü

1976- Keloğlan- Yılın Oyunu

1993- Perdeci- Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü

2012- Adalet, Sizsiniz- Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü

Kaynak: Haber Merkezi