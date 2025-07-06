Tırla Otomobil Çarpıştı! 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçesi Gökçalan köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.Y., yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K.'nin kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada M.K., ile birlikte K.K., H.K. ve M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA