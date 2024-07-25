TIR'ın Tekeri Fırladı: 13 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü

Ankara-Samsun yolu üzerinde seyahat halindeyken TIR'ın tekerleği fırladı. Fırlayan teker 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

TIR'ın Tekeri Fırladı: 13 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü

Kaza, Ankara-Samsun yolu üzeri Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halinde olan TIR'ın köprü üzerinde ilerlerken tekerleği çıktı ve köprüden aşağı düştü. İlk olarak park halindeki arabaya çarpan tekerlek daha sonra o esnada aracın yanından geçen 13 yaşında kıza çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise 13 yaşındaki kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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