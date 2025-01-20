Tırın Çarptığı Araç Metrelerce Sürüklenip Takla Attı: Yaralılar Araçta Sıkıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.V. idaresindeki damperli tır, akaryakıt istasyonundan çıkan M.K. hakimiyetindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENİP TAKLA ATTI

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Sürücü M.K. ve 2 yolcu araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları aracın içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan hafif ticari araçtaki meyve, sebze ve çeşitli gıdaların ise yere saçıldığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA