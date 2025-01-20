Tırın Çarptığı Araç Metrelerce Sürüklenip Takla Attı: Yaralılar Araçta Sıkıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada yaralanan üç kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Tırın Çarptığı Araç Metrelerce Sürüklenip Takla Attı: Yaralılar Araçta Sıkıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.V. idaresindeki damperli tır, akaryakıt istasyonundan çıkan M.K. hakimiyetindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENİP TAKLA ATTI

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Sürücü M.K. ve 2 yolcu araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları aracın içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan hafif ticari araçtaki meyve, sebze ve çeşitli gıdaların ise yere saçıldığı görüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Emeklilik Sistemi Değişiyor! Emeklilikte Yeni Yaş Hesabı Böyle Yapılacak Emeklilik Sistemi Değişiyor! Emeklilikte Yeni Yaş Hesabı Böyle Yapılacak
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Duayen İsim Canlı Yayında Fenalaştı Duayen İsim Canlı Yayında Fenalaştı
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak
Ulaşımda Öğrenci ve 65 Yaş İndirimi Kalkıyor: Son Tarih Belli Oldu Ulaşımda Öğrenci ve 65 Yaş İndirimi Kalkıyor: Son Tarih Belli Oldu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
Altın Sahipleri Ters Köşe Oldu! Yıllar Sonra Bir İlk: Düşüşü Büyük Oldu Altın Sahipleri Ters Köşe Oldu! Yıllar Sonra Bir İlk: Düşüşü Büyük Oldu