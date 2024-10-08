Tıra Arkadan Çarptı! Hurda Yığınına Döndü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, bir tıra arkadan çarpan Fiat Tofaş'ta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Tıra Arkadan Çarptı! Hurda Yığınına Döndü

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, A.B. idaresindeki 58 MKA 804 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil aynı yönde seyreden M.A.K. idaresindeki 60 TJ 040 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Fiat Tofaş marka otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu İ.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis,

AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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