TIR Yan Yattı, Trafik Kilitlendi

Kaza, Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralanan şoföre ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralanan şoför, çevre hastaneye sevk edildi. Tır kazası sebebiyle yolda kilometrelerce trafik oluştu.

Kaynak: İHA