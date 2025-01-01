TIR Kuyrukları İsyan Ettirdi: 'Kazandığımız parayı Gürcistan’da beklerken harcıyoruz'

Uluslararası nakliyatçılık yapan TIR şoförleri, yurt dışına yapmış oldukları seferler esnasında gümrük kapılarında günlerce bekletilmelerine ve yolların bozuk olmasına tepki gösterdi.

TIR şoförü Metin Gürler, "İstanbul'dan geliyorum ve TIR kuyruğunda 3 gündür bekliyorum. Bundan önce 7 gün bekledim ve gerçekten işlerimiz kurtarmıyor. Gürcistan’da beklerken parayı yiyoruz, masraflara gidiyor" diye konuştu.

'SÜRÜNEREK PARA KAZANIYORUZ'

Sürünerek para kazandıklarını belirten bir başka TIR şoförü “Sürünerek para kazanıyoruz, burada yaşadığımız sorun çok. Eğer burada bir TIR parkı olsa, çok iyi olurdu. Böylece biz de burada kalmazdık” dedi.

Yolların bozukluğundan şikayetçi olan ve TIR'ıyla Türkiye’ye gelmeye çalışan Gürcü TIR şoförü ise, "2 gündür kuyrukta bekliyoruz ama Sarp Sınır Kapısı’na giderken, yolun gerçekten çok bozuk olduğunu siz de görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA