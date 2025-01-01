TIR Kuyrukları İsyan Ettirdi: 'Kazandığımız parayı Gürcistan’da beklerken harcıyoruz'

Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan uzun kuyruklara ve yolların bozuk olmasına TIR şoförleri tepki gösterdi. Günlerce kapıda beklemek zorunda kaldığını ifade eden TIR şoförü, “3 gündür kuyruktayım, bundan önce 7 gün bekledim. Kazandığımız parayı Gürcistan’da beklerken harcıyoruz.” dedi.

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TIR Kuyrukları İsyan Ettirdi: 'Kazandığımız parayı Gürcistan’da beklerken harcıyoruz'

Uluslararası nakliyatçılık yapan TIR şoförleri, yurt dışına yapmış oldukları seferler esnasında gümrük kapılarında günlerce bekletilmelerine ve yolların bozuk olmasına tepki gösterdi.

TIR Kuyrukları İsyan Ettirdi: 'Kazandığımız parayı Gürcistan’da beklerken harcıyoruz' - Resim : 1

TIR şoförü Metin Gürler, "İstanbul'dan geliyorum ve TIR kuyruğunda 3 gündür bekliyorum. Bundan önce 7 gün bekledim ve gerçekten işlerimiz kurtarmıyor. Gürcistan’da beklerken parayı yiyoruz, masraflara gidiyor" diye konuştu.

TIR Kuyrukları İsyan Ettirdi: 'Kazandığımız parayı Gürcistan’da beklerken harcıyoruz' - Resim : 2

'SÜRÜNEREK PARA KAZANIYORUZ'

Sürünerek para kazandıklarını belirten bir başka TIR şoförü “Sürünerek para kazanıyoruz, burada yaşadığımız sorun çok. Eğer burada bir TIR parkı olsa, çok iyi olurdu. Böylece biz de burada kalmazdık” dedi.

TIR Kuyrukları İsyan Ettirdi: 'Kazandığımız parayı Gürcistan’da beklerken harcıyoruz' - Resim : 3

Yolların bozukluğundan şikayetçi olan ve TIR'ıyla Türkiye’ye gelmeye çalışan Gürcü TIR şoförü ise, "2 gündür kuyrukta bekliyoruz ama Sarp Sınır Kapısı’na giderken, yolun gerçekten çok bozuk olduğunu siz de görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

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