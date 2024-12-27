TIR Karlı Yolda Devrildi, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR kazasında, şoför İsmail K. ve yanında bulunan Aysel K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR Karlı Yolda Devrildi, 2 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Domaniç karayolunun Arapoturağı mevkisinde meydana geldi. Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan İsmail K. (41) yönetimindeki 43 PE 277 plakalı TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı.

Savrulan TIR devrilirken, şoför ile yanındaki Aysel K. (60) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Domaniç Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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