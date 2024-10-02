Tır ile Panelvan Çarpıştı: 12 Yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çevre yolu kavşağında, Ö.B'nin kullandığı 59 AHH 836 plakalı panelvan, aynı yönde seyreden M.Ç. idaresindeki 67 SE 873 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, panelvanda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA