Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, Yazıkent Caddesi üzerindeki polis merkezi önünde gerçekleşti. Tır ve motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyşe olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA