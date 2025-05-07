Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, Yazıkent Caddesi üzerindeki polis merkezi önünde gerçekleşti. Tır ve motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyşe olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası Aydın
Son Güncelleme:
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Gizlice Fotoğraf Çekti, Yakalanınca İntihara Kalkıştı Gizlice Fotoğraf Çekti, Yakalanınca İntihara Kalkıştı
İstanbul Sallandı, Alışkanlıklar Değişti! Marmara'da 'Deprem' Göçü İstanbul Sallandı, Alışkanlıklar Değişti! Marmara'da 'Deprem' Göçü
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun
Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme