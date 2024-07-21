Tır Alev Aldı, Sürücü Yanmaktan Kıl Payı Kurtuldu!

Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtu.

SÜRÜCÜ NEREDEYSE YANIYORDU

Tırın şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler olay yerine yardıma gitti. Şarampolde yan dönen tırın alttan alev aldığını gören vatandaşlar tır sürücüsüne yukarıdan seslenerek araçtan çıkmasını söyledi.

Kendi imkanlarıyla aracın kapısını açarak çıkan tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İHA