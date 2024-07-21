Tır Alev Aldı, Sürücü Yanmaktan Kıl Payı Kurtuldu!

Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole uçan tır alttan alev alarak yanmaya başladı. Sürücü ise son anda kapıyı açarak araçtan çıktı.

Son Güncelleme:
Tır Alev Aldı, Sürücü Yanmaktan Kıl Payı Kurtuldu!

Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtu.

SÜRÜCÜ NEREDEYSE YANIYORDU

Tırın şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler olay yerine yardıma gitti. Şarampolde yan dönen tırın alttan alev aldığını gören vatandaşlar tır sürücüsüne yukarıdan seslenerek araçtan çıkmasını söyledi.

Kendi imkanlarıyla aracın kapısını açarak çıkan tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da Korkunç Kaza! Kalp Krizi Geçiren Sürücü Öldü, Çarptığı Kadının Bacağı Koptuİstanbul'da Korkunç Kaza! Kalp Krizi Geçiren Sürücü Öldü, Çarptığı Kadının Bacağı KoptuGüncel

Adana'da Feci Kaza: Otomobil Göle Uçtu, 4 Kişilik Aile Yok OlduAdana'da Feci Kaza: Otomobil Göle Uçtu, 4 Kişilik Aile Yok OlduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Erzincan Sivas
Son Güncelleme:
Her Şeyden Çabuk Sıkılan 4 Burç: Bu Burçları Memnun Etmek Zor... Her Şeyden Çabuk Sıkılan 4 Burç: Bu Burçları Memnun Etmek Zor...
Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü
Yarın Tahliye için Karar Verilecek! MASAK Raporu Dilan Polat’ı Kurtaracak mı? MASAK Raporu Dilan Polat’ı Kurtaracak mı?
Taksim'de Zincirleme Kapkaç! Vatandaşların Kabusu Oldular Taksim'de Zincirleme Kapkaç! Vatandaşların Kabusu Oldular
ÇOK OKUNANLAR
Kavurucu Sıcaklara ve Sağanak Yağışa Dikkat! Meteoroloji'den 17 İl İçin Alarm Kavurucu Sıcaklara ve Sağanak Yağışa Dikkat!
İngiliz Kraliyet Ailesinin Sofrasına Kadar Gidiyor! Dağların Tepesinde Hasat Başladı: Çiftçiye Bayram Ettiriyor, Kilosu 80 TL Dağların Tepesinde Hasat Başladı. Çiftçiye Bayram Ettiriyor, Kilosu 80 TL
Emeklilik Sistemi Değişecek mi? Erdoğan Muhalefete Yüklendi, Yeni Yasama Dönemini İşaret Etti Muhalefete Yüklendi, Yeni Yasama Dönemini İşaret Etti
Emekliye Ek Zam Farkı Ne Zaman Yatacak? İşte Detaylar Emekliye Ek Zam Farkı Ne Zaman Yatacak?
Adana'da Feci Kaza: Otomobil Göle Uçtu, 4 Kişilik Aile Yok Oldu Otomobil Göle Uçtu, Pikniğe Giden 4 Kişilik Aile Yok Oldu