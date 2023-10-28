TİP'ten Ankara'da Cumhuriyet'e Özgürlük mitingi; Erkan Baş, Anıt Park'a geldi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekili Can Atalay’ın halen hukuksuzca Silivri’de tutulmasına karşı başlattığı Hatay’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşün son bulmasının ardından Ankara'ya Cumhriyet'e Özgürlük mitingine geldi.

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TİP'ten Ankara'da Cumhuriyet'e Özgürlük mitingi; Erkan Baş, Anıt Park'a geldi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın partisinin milletvekili Can Atalay’ın halen hukuksuzca Silivri’de tutulmasına karşı başlattığı Hatay’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş, bugün son buldu.

Baş, Anıt Park'ta partililer ve Can Atalay'ın dostlarıyla buluştu. İlk olarak sahneye TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil çıktı.

Erkan Baş'ın da partililere seslenmesi bekleniyor.

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