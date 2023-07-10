TİP'in Maliye Bakanlığı önündeki eylemine polis saldırdı: En az 20 kişi gözaltında

Türkiye İşçi Partisi (TİP), son zamlara ilişkin yaptığı eyleme polisin saldırdığını duyurdu.

Son Güncelleme:
TİP'in Maliye Bakanlığı önündeki eylemine polis saldırdı: En az 20 kişi gözaltında

KDV oranlarının arttırılması ile birlikte büyük bir zam furyası başlarken; son zamları protesto etmek için Maliye Bakanlığı önüne giden Türkiye İşçi Partisi (TİP), üyelerine polis saldırdı. 

EN AZ 20 KİŞİ GÖZALTINDA

TİP'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, en az 20 parti üyesi gözaltına alındı. 

Yapılan açıklamada, "Ankara’da Maliye Bakanlığı önünde son zamlara ilişkin düzenlediğimiz basın açıklamasında aralarında il yöneticilerimizin de bulunduğu en az 20 yoldaşımız polis saldırısıyla gözaltına alındı. Saray harcıyor, halk ödüyor! Halkın sırtından inin, yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP Zam
Son Güncelleme:
Türkiye yanacak... Aşırı sıcak hava dalgası geliyor Türkiye yanacak... Aşırı sıcak hava dalgası geliyor
Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum ‘dönüşümü’ sürüyor: O tesis de el değiştirdi Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum ‘dönüşümü’ sürüyor
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin! Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!
ÇOK OKUNANLAR
iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar... iPhone fiyatlarına yeni zam!
25 ay sonra ilk kez oluyor: Kredi faiz oranları yükselirken bankalardan dikkat çeken karar 25 ay sonra ilk: Kredi faizleri yükselirken bankalardan dikkat çeken karar
Fatih Portakal yeni adresinde yayına başladı Fatih Portakal yeni adresinde yayına başladı
İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Bu kırılmalar çok önemli İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi
İktidara yakın şirketin yerel seçim anketi: İstanbul'da AKP ve CHP başa baş Yerel seçim anketi: İstanbul'da AKP ve CHP başa baş