TİP'in Maliye Bakanlığı önündeki eylemine polis saldırdı: En az 20 kişi gözaltında

KDV oranlarının arttırılması ile birlikte büyük bir zam furyası başlarken; son zamları protesto etmek için Maliye Bakanlığı önüne giden Türkiye İşçi Partisi (TİP), üyelerine polis saldırdı.

EN AZ 20 KİŞİ GÖZALTINDA

TİP'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, en az 20 parti üyesi gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, "Ankara’da Maliye Bakanlığı önünde son zamlara ilişkin düzenlediğimiz basın açıklamasında aralarında il yöneticilerimizin de bulunduğu en az 20 yoldaşımız polis saldırısıyla gözaltına alındı. Saray harcıyor, halk ödüyor! Halkın sırtından inin, yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın" ifadeleri kullanıldı.