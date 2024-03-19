TİP'in Adalar adayı Gizem Gülen: Meclis seçim bizim ve CHP arasında geçecek

TİP uzun yıllar Adalar’da yaşayan, mimar Gizem Gülen ile Adalar Belediyesi Başkanlığı’na talip. Kamucu belediye anlayışıyla, Adalar halkı ve doğası için mücadele edecek güçlü bir Belediye Meclisi listesi belirleyen TİP, belediye başkanlığının yanında Meclis çoğunluğunu da almayı hedefliyor. Adalar halkı tarafından büyük bir ilgi karşılanan TİP Adalar ilçe Örgütü seçim çalışmalarına ev buluşmaları, esnaf ziyaretleri, vakıf ve dernek görüşmeleriyle devam ediyor.

Dünya çapında değere sahip Adalar’ın özgün dokusu, doğası ve biricikliğiyle korunması için çalışacaklarını belirten TİP Adalar Belediye Başkan Adayı Gizem Gülen, Adalar’ın imar planlarıyla tehdit altına girmiş özgün mimari dokusunun ranta kurban edilmemesi için mücadele edeceklerini vurguluyor:

“Adalar kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanı olmasına rağmen, halihazırda işlemeyen belediyecilik yüzünden çok büyük bir tehdit altında. Adalıların temel geçim kaynağı turizmin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için ilçenin özgün yapısının korunması şart. Biz bu işi salt mekânı korumak olarak görmüyoruz. Sahip olduğumuz bütüncül anlayış ada insanını ve ada kültürünü korumayı da kapsıyor.”

ADALAR'DA YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR İHMAL EDİLİYOR

Adalar’da yaşayan yaşlı ve çocuk nüfusunun göz ardı edildiğine dikkat çeken Gizem Gülen, “İlçemizin nüfusunun büyük çoğunluğu yaşlılardan oluşuyor ancak yaşlı bakımı için herhangi bir hizmet bulunmuyor. Dört tarafı denizlerle çevrili ilçede, belediye tarafından desteklenen ada çocuklarının faydalanacağı herhangi bir su sporu faaliyeti yok” diyor.

Çözümü mümkün sorunların rant hesapları nedeniyle kangrene dönüştüğünü kaydeden mimar Gizem Gülen, Türkiye İşçi Partisi’nin kıyılara halkın erişimini engelleyen tüm çit ve parmaklıkları, Kıyı Kanununca belediyeye tanınmış yetkiyle kaldıracağı sözünü veriyor:

“Denize erişimi ve deniz görünümünü engelleyen tüm uygulamaları sonlandıracağız. Sıkı bir organizasyonla Adalar’ın tüm sokaklarında çöp sorunu hızlı bir şekilde çözeceğiz.”

UCUZ ULAŞIM VAADİ

Ada bahçelerindeki organik atıklar, organik gübreye dönüştürülmek yerine plastik torbalara koyularak anakaraya gönderiliyor. Adalar halkının, lojistik maliyet yüzünden tazeliğini yitirmiş, kalitesiz gıdaya anakaraya kıyasla çok daha pahalıya ulaştığını aktaran Gizem Gülen seçim sonrası planlarını şöyle sıralıyor:

“Organik atıkların Adalar sınırları içinde dönüşümünü sağlayacağız. Adalar halkı tekrar bostanlarına kavuşacak. Ada Bostanları sayesinde Adalılar hem ucuz hem de sağlıklı gıdaya erişecek. Adalar’ın yıllardır çözülemeyen bir diğer sorunu ise trafik. Akülü araçlara denetim getirilecek; Ada sokakları yeniden Adalıların ve ziyaretçilerinin zevkle ve güvenle yürüyebildikleri sokaklar olacak. Adalar sınırları içindeki özgün mimari örnekler korunacak; yapıları özgün kılan mimari öğeleri özel koruma altına alacağız.”

Her görüşten insandan destek gördüklerini belirten Gizem Gülen, iddialı oldukları her ilçede olduğu gibi Adalar’da da CHP’nin ‘oyları bölme’ suçlamasıyla karşılaştıklarını ancak bunun bir gerçeklik payı olmadığını aktarıyor:

“Seçim TİP ve CHP arasında geçecek. TİP; laiklik, özgürlükler, doğa ve emek konusunda çok hassas ve mücadele azmine sahip. TİP olarak adaylıklarımızı, bu kaygılar doğrultusunda ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Adalar’da durum diğer ilçelere göre oldukça farklı; burada bir AKP tehdidinden söz etmek mümkün değil. Adalar’da gerek Belediye Başkanlığı gerekse Belediye Meclisi seçimi TİP ve CHP arasında geçecek. 31 Mart günü oy kabinine girdiğinizde önünüze konan temelsiz korkuların değil; Adalar’ın geleceğine dair güzel hayalleriniz sizleri yönlendirsin. Biz inanıyoruz ki kazanacağız.”