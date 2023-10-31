Tıp Fakültesi öğrencisinin cansız bedeni odasında bulundu: İntihar etti iddiası

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan bir öğrencinin dün akşam saatlerine doğru cansız bedenine ulaşıldı. Odasında cesedi bulunan öğrencinin intihar ettiği iddia edildi.

Tıp Fakültesi öğrencisinin cansız bedeni odasında bulundu: İntihar etti iddiası

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan bir genç dün yurt odasında ölü bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia edildi.

Ankara'da tıp fakültesinde eğitim gören öğrenci İ.E.'nin ailesi, kendisine bir süre ulaşamadı. Ailesinin öğrencinin kaldığı yurdu aramasının ardından yurt görevlileri öğrencinin odasına girdi ve öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine savcı gelirken öğrencinin intihar ettiği iddia edildi.

Öğrencinin ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı ifade edildi.

Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İ.E.K'nın Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı aktarıldı.

Olayın duyulmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" diyerek öğrencileri saat 22.30'da Sıhhiye Kampüsü Yurtlar önünde bir araya gelmeye çağırdı.

Show TV herkesi üzdü... Aile dizisinin veda tarihiyle ilgili yeni gelişme var Show TV herkesi üzdü... Aile dizisinin veda tarihiyle ilgili yeni gelişme var
Adım Farah dizisiyle ilgili flaş karar! FOX TV değişiklik kararı aldı Adım Farah dizisiyle ilgili flaş karar! FOX TV değişiklik kararı aldı
Bir üniversiteli ölümü daha: Yurt odasında ölü bulundu Bir üniversiteli ölümü daha: Yurt odasında ölü bulundu
Aydın'dan sonra Ordu: KYK yurdunda asansör halatı koptu, 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı Aydın'dan sonra Ordu: KYK yurdunda asansör halatı koptu, 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı' İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı'
Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi! Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Davut Gül tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Davut Gül tarih verdi!
Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Bu saatlerde mumları hazırlayın: İstanbul'un 23 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Bu saatlerde mumları hazırlayın: İstanbul'un 23 ilçesinde büyük elektrik kesintisi