Tıp Fakültesi öğrencisinin cansız bedeni odasında bulundu: İntihar etti iddiası

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan bir genç dün yurt odasında ölü bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia edildi.

Ankara'da tıp fakültesinde eğitim gören öğrenci İ.E.'nin ailesi, kendisine bir süre ulaşamadı. Ailesinin öğrencinin kaldığı yurdu aramasının ardından yurt görevlileri öğrencinin odasına girdi ve öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine savcı gelirken öğrencinin intihar ettiği iddia edildi.

Öğrencinin ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı ifade edildi.

Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İ.E.K'nın Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı aktarıldı.

Olayın duyulmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" diyerek öğrencileri saat 22.30'da Sıhhiye Kampüsü Yurtlar önünde bir araya gelmeye çağırdı.