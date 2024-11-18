Tıp Dünyası Yasta! Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Hayatını Kaybetti

Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak kabul edilen ve "Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor" ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi. Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLI MESAJI

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, bugün hayatını kaybeden organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden 1940 doğumlu Prof. Dr. Kalayoğlu için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Mesajda, organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. 'Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak."

Kaynak: AA