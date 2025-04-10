Timur Soykan ve Murat Ağırel'e Tutuklama Talebi

Sabahın erken saatlerinde, "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Timur Soykan ve Murat Ağırel tutuklama istemiyle Sulh Ceza'ya sevk edildi.

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Timur Soykan ve Murat Ağırel'e Tutuklama Talebi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek adına gösteri düzenleyen eylemcilerin arkasından son dönemde birçok sebepten tutuklamalarda ciddi artış yaşanıyor. Bu sabah gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel de gözaltına alındı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GÖZALTI

Gazeteciler hakkında, Flash Haber TV televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde "tehdit" ve "şantaj" suçlarını işledikleri iddialarıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Polis, sabahın erken saatlerinde iki gazeteciyi evlerinde arama yaparak gözaltına aldı ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürdü.

Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, Vatan Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildiği bildirildi. Soykan ve Ağırel tutuklama istemiyle Sulh Ceza'ya sevk edildi.

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına AlındıGazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

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