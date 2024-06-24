TikTok'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın tutuklandı

TikTok isimli sosyal medya platformunda 5 yaşındaki kuzenini dudaklarından öperek istismarda bulunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TikTok'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın tutuklandı

Nevşehir'de, sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerde yer alan kadın tutuklandı.

Ürgüp ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan D.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

TikTok'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın tutuklandı - Resim : 1

Kaynak: AA

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