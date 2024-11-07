TikTok Kullanıcıları Yıkıldı: Resmen Yasaklandı

Milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Kanada, TikTok’un ticari faaliyetlerini “güvenlik riskleri” nedeniyle yasakladı.

Kaynak: Haber Merkezi

TikTok Kullanıcıları Yıkıldı: Resmen Yasaklandı - Resim: 1

Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, yaptığı açıklamada, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok’un ülke genelindeki ticari faaliyetlerinin durdurulacağını ve Toronto ile Vancouver’daki ofislerinin kapatılacağını duyurdu.

1 3
TikTok Kullanıcıları Yıkıldı: Resmen Yasaklandı - Resim: 2

Bakan Champagne, Kanada vatandaşlarının TikTok’u kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini ancak siber güvenlik konularında dikkatli olmalarının ve sosyal medya uygulamalarının potansiyel risklerini değerlendirmelerinin önemini vurguladı.

2 3
TikTok Kullanıcıları Yıkıldı: Resmen Yasaklandı - Resim: 3

Bu karara, Kanada Güvenlik İstihbaratı Başkanı David Vigneault’un, Mayıs ayında TikTok’un Çin hükümeti için bir bilgi kaynağı olabileceğine dikkat çekerek yaptığı uyarı da zemin hazırladı.

3 3