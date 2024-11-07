TikTok Kullanıcıları Yıkıldı: Resmen Yasaklandı
Milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Kanada, TikTok’un ticari faaliyetlerini “güvenlik riskleri” nedeniyle yasakladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, yaptığı açıklamada, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok’un ülke genelindeki ticari faaliyetlerinin durdurulacağını ve Toronto ile Vancouver’daki ofislerinin kapatılacağını duyurdu.
Bakan Champagne, Kanada vatandaşlarının TikTok’u kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini ancak siber güvenlik konularında dikkatli olmalarının ve sosyal medya uygulamalarının potansiyel risklerini değerlendirmelerinin önemini vurguladı.
Bu karara, Kanada Güvenlik İstihbaratı Başkanı David Vigneault’un, Mayıs ayında TikTok’un Çin hükümeti için bir bilgi kaynağı olabileceğine dikkat çekerek yaptığı uyarı da zemin hazırladı.