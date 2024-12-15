TikTok Keçilerin Kabusu Oldu

Siirt'in Eruh ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. TikTok izlemeye dalan çoban yüzünden keçiler kayalıklarda mahsur kaldı.

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TikTok Keçilerin Kabusu Oldu

Eruh ilçesine bağlı Ufaca köyünde 15 adet keçi, mahsur kaldıkları dağlık alanda hayvan besleyici Kenan Coşkun tarafından fark edilip durum Eruh kaymakamlığına bildirildi.

TikTok Keçilerin Kabusu Oldu - Resim : 1

2 SAATTE KURTARILDILAR

İhbar üzerine bölgeye Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Keçiler, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

TikTok Keçilerin Kabusu Oldu - Resim : 2

Coşkun; TikTok izlemeye daldığı için keçilerin dağlık alanda mahsur kaldığını belirterek, koyunlarını kurtaran ERKUT ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

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