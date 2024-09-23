TİKA Sel'den Etkilenen Romanya'ya Destek Gönderdi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Romanya'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla acil olarak ihtiyaç duyulan gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 800 yardım paketinin sel felaketinin ardından birkaç gün içinde temin edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.

Galati il konseyinin talebi üzerine, 400 ailenin ihtiyacını karşılayacak 800 gıda ve hijyen kolisi hazırlanarak kriz bölgesine ulaştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, dağıtıma Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, TİKA Romanya Koordinatörü Salih Yürç ve Slobozia Conachi Belediye Başkanı Emil Dragomir'in de katıldığı ifade edildi.

Açıklamada TİKA'nın, ayrıca, 31 Ağustos'ta Köstence’ye bağlı Amzacea kasabasında meydana gelen ve yaklaşık 60 haneyi etkileyen sel felaketinin yaralarını sarmak için 15 ailenin ihtiyaç duyduğu beyaz eşya, mobilya, yatak ve inşaat malzemelerini de gelecek günlerde kasabaya ulaştıracağı belirtildi.

Romanya'nın doğusunda 15 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bine yakın ev zarar görmüş ve yaklaşık 20 bin kişi selden etkilenmişti.

Kaynak: AA