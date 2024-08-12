Ticari Araç, Servis Midibüsüne Çarptı: 11 Yaralı
Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç, fabrika servis midibüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken, ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi Kavşağı’nda, H.C.A.’nın kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre kırımızı ışık ihlali yaparak fabrika işçilerini taşıyan E.Y. yönetimindeki servis midibüsüne çarptı. Midibüs çarpmanın şiddetiyle devrilerek yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan midibüste yaralanan 11 kişi, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü H.C.A., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA