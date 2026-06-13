Ticaret Bakanlığı'ndan META'ya 5 Milyon TL İlan Cezası

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Ticaret Bakanlığı, otomotiv ve gayrimenkul sektöründe yapay fiyat artışlarının, sahte ilanların ve kapora dolandırıcılığının önüne geçmek için başlattığı EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) denetimlerini sosyal medya platformlarına kaydırdı. Bakanlık, kurallara uymayan küresel teknoloji devi META’ya ağır bir cezai yaptırım uyguladı.

5 MİLYON TL CEZA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamalarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan yayımlanan taşınmaz (emlak) ve taşıt (araç) ilanları tespit edildi.

Bu ihlal üzerine platformların işletmecisi olan META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi’ne toplam 5 milyon TL idari para cezası kesildi.

'EİDS KURALLARI SOSYAL MEDYADA DA ZORUNLU'

Bakanlık, internet ortamındaki tüm ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğünün sosyal ağları da kapsadığını net bir dille hatırlattı. Yapılan açıklamada şu detaylar öne çıktı:

"Elektronik ortamda verilen tüm taşınmaz ve taşıt ilanları EİDS kapsamındadır. Instagram, Facebook ve WhatsApp bu kurallardan muaf değildir. Sistem dışı ve doğrulanmamış ilan veren platformlar titizlikle takip edilerek cezalandırılacaktır."

EMLAKÇI VE GALERİCİLERE 'LİNK' UYARISI

Cezaların ardından Ticaret Bakanlığı emlak ve galeri işletmelerini de sert bir dille uyardı. İşletmelerin idari yaptırımlarla karşılaşmaması için sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların linklerini paylaşabilecekleri belirtildi. Bu linkler haricinde platformlarda doğrudan ham ilan paylaşımı yapılması yasaklandı.

Tüketicilerin mağdur olmaması için de çağrıda bulunan bakanlık, gerçekte var olmayan araç veya konutların pazarlanması ve kapora dolandırıcılığı gibi vakalara karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yer alan doğrulanmamış hiçbir ilana itibar etmemeleri istendi.

Kaynak: DHA