Ticaret Bakanlığı'ndan Gümrük Muafiyeti Kararı: Yurt Dışından Gelen Ödüllere Sıfır Vergi

Yurt dışındaki uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi gururlandırarak ödül, kupa veya madalya kazanan vatandaşlar için gümrük süreçleri kolaylaştırıldı. Kriterlere uyan sembolik ödüllerden gümrük vergisi alınmayacak.

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan Gümrük Muafiyeti Kararı: Yurt Dışından Gelen Ödüllere Sıfır Vergi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmalarda kazanılan ödüllerin Türkiye'ye getirilmesi sürecine ilişkin önemli bir kolaylığı devreye aldı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden vatandaşların kazandığı kupa, madalya ve benzeri sembolik eşyalar, gümrük vergisinden muaf tutularak sahiplerine hızlıca ulaştırılacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ödüllerin gümrük muafiyeti kapsamında işlem görebilmesi için izlenmesi gereken adımlar şöyle aktarıldı:

"Ödülün uluslararası bir yarışmada kazanıldığını kanıtlayan belgeler gümrüğe sunulmalıdır. İlgili evraklar, taşıma işlemini yapan hızlı kargo firmasına veya PTT'ye iletilmelidir. Gümrük beyanı ve teslimat süreçleri, operatör kargo firması veya posta idaresi tarafından yürütülecektir.

MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

Getirilen eşyanın başarı takdiri amacıyla verilmiş, sembolik bir ödül olması gerekir. Gönderinin ticari bir kazanç amacı taşımaması şarttır. Mevzuattaki kriterler karşılandığında gümrük vergisi aranmadan teslimat yapılacaktır."

Bakanlık, uluslararası platformlarda Türkiye'yi gururlandıran vatandaşların yanında olmayı sürdüreceğini ve tüm gümrük süreçlerinin şeffaf, hızlı ve kolaylaştırıcı bir anlayışla yürütüleceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ticaret Bakanlığı Gümrük Vergisi Ödül
Son Güncelleme:
Tepebaşı Belediyesi’ne Yolsuzluk Operasyonu Şüphelileri Adliyede Tepebaşı Belediyesi’ne Yolsuzluk Operasyonu Şüphelileri Adliyede
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kabine Bugün Toplanıyor! Gündemde Kritik Başlıklar Var Kabine Bugün Toplanıyor! Gündemde Kritik Başlıklar Var
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltındaydı: Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı
Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü
Gösteri Uçuşu Kabusa Döndü: 2 ABD Jeti Çarpıştı, Pilotlar Son Anda Kurtuldu 2 ABD Jeti Çarpıştı, Pilotlar Son Anda Kurtuldu
Yargıtay Son Noktayı Koydu: Kıdem Tazminatlarında Ezber Bozacak Emsal Karar Yargıtay Son Noktayı Koydu: Kıdem Tazminatlarında Ezber Bozacak Emsal Karar