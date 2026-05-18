Ticaret Bakanlığı'ndan Gümrük Muafiyeti Kararı: Yurt Dışından Gelen Ödüllere Sıfır Vergi

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmalarda kazanılan ödüllerin Türkiye'ye getirilmesi sürecine ilişkin önemli bir kolaylığı devreye aldı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden vatandaşların kazandığı kupa, madalya ve benzeri sembolik eşyalar, gümrük vergisinden muaf tutularak sahiplerine hızlıca ulaştırılacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ödüllerin gümrük muafiyeti kapsamında işlem görebilmesi için izlenmesi gereken adımlar şöyle aktarıldı:

"Ödülün uluslararası bir yarışmada kazanıldığını kanıtlayan belgeler gümrüğe sunulmalıdır. İlgili evraklar, taşıma işlemini yapan hızlı kargo firmasına veya PTT'ye iletilmelidir. Gümrük beyanı ve teslimat süreçleri, operatör kargo firması veya posta idaresi tarafından yürütülecektir.

MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

Getirilen eşyanın başarı takdiri amacıyla verilmiş, sembolik bir ödül olması gerekir. Gönderinin ticari bir kazanç amacı taşımaması şarttır. Mevzuattaki kriterler karşılandığında gümrük vergisi aranmadan teslimat yapılacaktır."

Bakanlık, uluslararası platformlarda Türkiye'yi gururlandıran vatandaşların yanında olmayı sürdüreceğini ve tüm gümrük süreçlerinin şeffaf, hızlı ve kolaylaştırıcı bir anlayışla yürütüleceğini vurguladı.

Kaynak: AA