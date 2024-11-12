Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a Meclis'te İsrail protestosu

HABER MERKEZİ | ANKARA

TBMM’de bu haftaki bütçe görüşmeleri Ticaret Bakanlığı ile başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın 2025 bütçesinin görüşmeleri başladığında ise CHP grubu ilginç bir İsrail protestosu gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın salona girişiyle beraber CHP Milletvekilleri, ellerinde bulunan çeşitli pankartlarla bulunan gazete haberleri ve gemi fotoğraflarıyla “İsrail ile ticaret devam ediyor”, “Türkiye bu utancı daha fazla taşıyamaz” sloganları attılar.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tırlarla, gemilerle İsrail'e ticaretin halen devam ettiğini ileri sürerek şunları söyledi:

“Bugün bile bu gemiler yolda. Türkiye, bu utancı daha fazla kaldıramaz. İsrail'in mi Gazze'nin mi yanındasınız bunun cevabının verilmesi lazım. Gazze'de her gün çocuklar öldürülürken buradaki malzemeler Türkiye'den gidiyor. Kudüs'teki tel örgüler de Türkiye'den gitmişti. Bu günahı daha ne kadar taşıyacaksınız diye soruyoruz.”

'İKİYÜZLÜLÜK YAPMAYIN'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, muhalefetin iddialarının asılsız olduğuna vurgu yaparak “2 Mayıs 2024’ten itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur” dedi.

Bakan Bolat şöyle devam etti:

“İsrail’le en çok dost olan sizsiniz, ikiyüzlülük yapmayın. Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın. 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024’ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır.”

İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı iddialarına da değinen Bakan Bolat, Filistin’in aldığı malların yüzde 25’ini Türkiye’den karşılandığını söyledi. Bolat, şöyle devam etti:

“Yani 2024 yılında Filistin’e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin’in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır. Artık, İsrail’e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin’e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bugüne kadarki gümrük ve TÜİK istatistiklerimizde açıkça ilan edilmektedir.”

Kaynak: Gerçek Gündem