Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşme sonrası paylaşım yapan Bolat, "Görüşmemizde, Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildiklerini bildiren Bolat, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı ile Görüştü - Resim : 1

Pakistan Başbakanı Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi, derinleştirilmesi, yeni hedeflerle çok daha yukarılara çıkarılması için güçlü bir irade ve kararlılığa sahip olduklarını, özellikle ticaret ve yatırım alanında firmalarımıza tüm desteklerini vereceklerini ifade ettiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmemizde, Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik. Dost ve kardeş Pakistan ile ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacak şekilde ilerletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Etiketler
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