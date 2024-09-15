Ticaret Bakanı Açıkladı Artık Zorunlu: Haberi Olmayan Başını Taşlara Vuracak, Yeni Uygulama Devrede
Ticaret Bakanlığı, sahte ilanları ve emlak piyasasında yaşanan fiyat manipülasyonlarını önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bakanlık, 15 Eylül'de devreye girecek olan "Doğrulanmış İlan" uygulamasıyla emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmayı hedefliyor. Bu uygulama ile taşınmaz ticaretinde kayıt dışılık önlenirken, sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışları da engellenmiş olacak. Zorunlu kullanım ise 1 Ocak 2025'te başlayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, emlak ilanları artık yalnızca taşınmaz sahibi, birinci veya ikinci derece yakınları ya da yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerine güvenli şekilde yetki verebilecek. Bu yetkilendirme sürecinde, taşınmazın hangi emlak işletmesi aracılığıyla ilana çıkarılacağı ve yetkinin süresi gibi ayrıntılar belirlenecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulunarak vatandaşları bilgilendirdi. Bolat, yetkilendirme sürecinin yalnızca ilan verme işlemi ile sınırlı olduğunu, tapu işlemleri ya da başka tasarrufların bu yetkiye dahil olmadığını vurguladı. Ayrıca, EİDS üzerinden yetki verilmesinin emlak işletmelerinin düzenlemesi gereken diğer belgelerin yerini almadığını belirtti.
"Doğrulanmış İlan" süreci, 15 Eylül 2024'ten itibaren geçiş dönemi olarak uygulanacak. Bu tarihten yıl sonuna kadar doğrulanmamış ilanlar da yayınlanabilecek, ancak doğrulanmış ilanlarda EİDS logosu yer alacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise yalnızca yetki doğrulaması yapılmış ilanlar yayınlanabilecek. Bakan Bolat, bu sistemin yanıltıcı ilanları engelleyeceğini ve emlak sektöründe adil rekabeti sağlayacağını ifade etti.
Son olarak, Bolat, yetki belgesi olmayan emlak işletmelerinin bu sürecin dışında kalacağına dikkat çekerek, işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli belgeleri temin etmeleri gerektiğini hatırlattı.