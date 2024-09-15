Ticaret Bakanı Açıkladı Artık Zorunlu: Haberi Olmayan Başını Taşlara Vuracak, Yeni Uygulama Devrede

"Doğrulanmış İlan" süreci, 15 Eylül 2024'ten itibaren geçiş dönemi olarak uygulanacak. Bu tarihten yıl sonuna kadar doğrulanmamış ilanlar da yayınlanabilecek, ancak doğrulanmış ilanlarda EİDS logosu yer alacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise yalnızca yetki doğrulaması yapılmış ilanlar yayınlanabilecek. Bakan Bolat, bu sistemin yanıltıcı ilanları engelleyeceğini ve emlak sektöründe adil rekabeti sağlayacağını ifade etti.