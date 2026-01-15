THY'den 'Irak Seferlerinin Durdurulduğu' İddialarına Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları (THY), tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında, "Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna" ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer aldığı ifade edildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir” denildi.

Kaynak: DHA