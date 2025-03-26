THY Zamanında Kalkış Oranını Duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), yılın başından bu yana alınan verilere göre, zamanında kalkış oranını açıkladı. Verilere göre, THY’nin zamanında kalkış oranı 84,7 oldu.

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Zamanında kalkıyoruz. Yıl başından itibaren zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7’e ulaştı. İstanbul kalkışlı seferlerimizde bu oran yüzde 88,1; Maşallah diyoruz. Ekiplerimize bu başarı için tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: DHA